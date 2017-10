Catalogne : l'indépendance serait "une folie" assure Valls

Peu prolixe sur le sujet, manuel Valls a pourtant réitéré son opposition à l'indépendance de la Catalogne. Lui-même barcelonais, l'ancien Premier ministre affirme sur BFMTV que la proclamatuion d'indépendance serait "une folie."

"L'Espagne, ça n'a rien à voir avec la France. Ce sont des grandes régions puissantes avec une forte identité. La Catalogne a une autonomie qu'on ne peut même pas imaginer en France" explique-t-il."Tout le monde parle catalan, il y a une culture catalane, une littérature catalane.

Donc il y a une vraie autonomie qui est respectée par l'Espagne."

"Défaire l'Espagne, c'est-à-dire un Etat-nation (...), c'est défaire l'Europe" assène-t-il."Et si on ouvre la boîte de Pandore, demain c'est le Pays basque, et après c'est le Pays basque français, et après c'est l'Italie du Nord, et après c'est la guerre."

Il reconnait néanmoins que l'action du gouvernement conservateur a jeté davatange d'huile sur le feu. "Les images de dimanche sont évidemment épouvantables et se retournent contre le gouvernement central. Mais notre rôle est de dire que l'Espagne, qui est un pays démocratique, un pays ami, doit voir sa Constitution respectée. Il ne peut pas y avoir d'indépendance pour la Catalogne."