Catalogne : l'ex- président indépendantiste Carles Puigdemont arrêté en Allemagne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

NBA: Irving, opéré du genou gauche et absent 3 à 6 semaines

Italie : accord entre l'extrême-droite et les antisystèmes pour le Parlement

Ce samedi, la cour suprême espagnole avait relancé le mandat d’arrêt européen contre lui et plusieurs autres dirigeants indépendantistes.

Selon plusieurs médias dont El Pais, les services secrets espagnols ont surveillé le départ de Carles Puigdemont depuis la Finlande et ont collaboré avec les autorités allemandes pour son arrestation.

L'ancien président indépendantiste de la Catalogne, Carles Puigdemont, a été arrêté dimanche en fin de matinée, en Allemagne, à la frontière avec le Danemark, a annoncé la porte-parole de son parti. Il retournait la Belgique après une série de conférences en Finlande. "Il a été bien traité et ses avocats sont là-bas. C'est tout ce que je peux dire" a précisé Anna Grabalosa.

