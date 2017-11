Catalogne : Carles Puigdemont visé par un mandat d'arrêt européen

C'est une scène presque surréaliste. La justice espagnol a émis, vendredi soir, un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont et ses 4 conseillers, réfugiés cette semaine à Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Ils sont visés pour des faits de "rébellion, sédition, détournement de fonds publics et désobéissance à l’autorité" et risquent jusqu'à 30 ans de prison en Espagne. Huit autres ex-membres de ce gouvernement ont, eux, été incarcérés à Madrid. Ce mandat d'arrêt, réclamé par le parquet espagnol, n'est pas une surprise.

"On va l’étudier, puis il sera donné à un juge d’instruction" a déclaré Eric Van der Sijpt, porte-parole du parquet fédéral belge.

Au même moment, l'ancien président de la Généralité donnait une interview à la RTBF, se disant prêt à collaborer avec la justice belge mais critiquant la justice espagnole qu'il juge "politisée" dans cette affaire. Puigdemont avait proposé une audition depuis Bruxelles ce qui a été refusé par la juge d'instruction espagnole.

Reste qu'une éventuelle extradition prendra du temps en raison des différents recours possibles. Carles Puigdemont devrait pouvoir tenir jusqu'aux élections qui auront lieu en décembre et auxquelles il souhaite participer.