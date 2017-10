Catalogne : Carles Puigdemont réclame une médiation internationale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un Tunisien divorcé, SDF et sans emploi, ce que l'on...

Attaque à Marseille 11h23 L'enquête sur l'attaque au couteau à Marseille (sud-est de la France) revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique, et qui a coûté la vie ...

Cyclisme: le coureur mis en cause pour fraude au moteur a voulu "retrouver des sensations"

Fusillade de Las Vegas: un nouveau bilan de la police fait état d’au moins 50 morts et 200 blessés

Catalogne: l'UE appelle au dialogue et rejette la violence

Etats-Unis: plus de 50 morts à Las Vegas, pire fusillade depuis des décennies

De son côté, la Commission européenne a estimé ne pas avoir "un rôle à jouer à ce stade" et "fait confiance au leadership du premier ministre, Mariano Rajoy, pour gérer cette difficile procédure, dans le total respect de la Constitution espagnole et des droits fondamentaux des citoyens qui y sont inscrits".

Le ton continue de monter en Catalogne, au lendemain du controversé référendum pour l'indépendance de la région. Après les violences policières constatées lors du scrutin, le président de la région, Carles Puigdemont a exigé le retrait des forces policières déployées les autorités espagnoles et réclamé une médiation internationale. En l'occurrence, il souhaiterait que l'Union européenne s'en charge. "Il nous faut la présence d'un tiers, elle doit être internationale pour être efficace" a-t-il expliqué lors d'un point presse.

