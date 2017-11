Catalogne : Carles Puigdemont s'est livré à la justice belge

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sanne Cant décroche son troisième titre européen

Trump dit avoir renvoyé son chef de campagne à cause de "conflits potentiels"

Nîmes. Une mère et ses deux bébés tués dans un accident de la route

Six restaurants cambriolés en une nuit

En savoir plus

Il avait été convenu d'un rendez-vous, ils ont tous les cinq honoré ce rendez-vous et c'est à ce moment-là que nous leur avons signalés leur privation de liberté."

Nouvelle étape dans le bras de fer judiciaire qui oppose l'Espagne et Carles Puigdemont. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, l'ancien président de la Catalogne s'est livré, avec ses 4 conseillers, à la justice belge. "Ce matin, les cinq personnes recherchées par l'Espagne se sont présentées auprès de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Elles ont été privées de liberté à 9h17", a déclaré Gilles Dejemeppe, porte-parole du parquet fédéral belge lors d'une conférence de presse. "Nous avions eu des contacts réguliers avec les avocats de ces cinq personnes.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres