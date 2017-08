Catalogne : le bilan s'alourdit, 4 suspects recherchés

Le raid sanglant d'une fourgonnette sur les Ramblas de Barcelone, jeudi vers 17h, a provoqué la mort de 13 personnes

L'Etat islamique a revendiqué l'attaque

Vers minuit, un véhicule fonce à son tour dans la foule à Cambrils, station balnéaire à 120 km au sud de Barcelone.

Une personne est morte et 5 autres sont blessées, les 5 passagers de la voitures sont abattus par la police

​La police pense qu'une explosion à Alcanar (sud de la Catalogne) serait le point de départ de la cellule terroriste

>>>>>>>>>>>>>>> Fin du direct >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

18h15 : la police à la recherche de 4 suspects

La police a diffusé 4 portraits

- Moussa Oukabir, né à Ripoll, en Espagne, le 13 novembre 1999.

- Said Aallaa, né à Naour, au Maroc le 25 août 1998.

- Mohamed Hycham, né à Mrirt, au Maroc, en janvier 1993.

- Younes Abouyaaqoub, éné à Mrirt, au Maroc, le 1er janvier 1995.

17h30 : 28 Français blessés

Jean-Yves Le Drian a apporté des indications sur les Français blessés dans l'attaque de Barcelone. 28 Français sont donc blessés dont 8 dans un état grave. 4 enfants sont hospitalisés.

16h45 : plusieurs personnes poignardées en Finlande

Plusieurs personnes ont été attaquées au couteau par un homme qui a été maitrisé puis arrêté à Turku, dans l'ouest du pays. Pour le moment, la police n'a pas précisé s'il s'agissait d'un acte terroriste.

16h40 : Plusieurs plans prévus pour les terroristes ?

Selon la journaliste du New York Times, Rukmini Callimachi, la police espagnole estime que les terroristes avaient trois plans possibles. Le premier plan était de louer un camion, le remplir d'explosifs et le faire sauter. Mais aucun des membres de la cellule n'avaient pas le permis adéquat pour louer un tel véhicule.

Le plan B était donc de louer deux camionnettes, là encore bourrées d'explosifs. Le plan a de nouveau échoué car les terroristes n'ont pas su préparer les explosifs et l'immeuble d'Alcanar a finalement été détruit. Ils ont donc opté pour le plan C qui a consisté à renverser des passants.

16h20 : Le chauffeur de Barcelone est-il mort ?

Le chauffeur de la fourgonnette meurtière a peut-être été abattu par la police à Cambrils, a déclaré la police. "L'enquête va dans ce sens, il y a un indice, plus d'un indice, mais nous n'avons pas de preuve concrète"

15h25 : Les suspects arrêtés sont "trois Marocains et d'un Espagnol"

La police a donné plus d'indications sur les 4 personnes arrêtées. Il s'agit de "trois Marocains et d'un Espagnol", âgés de 21, 28, 27 et 34 ans. Il n'étaient pas connus des services antiterroristes.

15h10 : L'auteur de l'attaque de Barcelone n'a pas été encore identifié

"L'auteur de l'attaque de Barcelone n'a pas été encore identifié" a soulginé le chef de la police espagnole Josep Lluis Trapero. Il a par ailleurs confirmé que l'enquête penchait pour une cellule terroriste en lien avec l'explosion à Alcanar. "Les enquêteurs soupçonnent les occupants de l'immeuble d'avoir préparé un engin explosif. Nous pensons que l''explosion a évité que les suspects puissent utiliser l'engin explosif", a-t-il précisé. "L'explosion d'Alcanar a permis d'éviter (...) des attentats de plus grande envergure."

14h45 : Plusieurs personnes en fuite

Le premier ministre Mariano Rajoy et le président de la région catalane, Carles Puigdemont, donnent une conférence de presse commune. "L'objectif est d'appréhender les auteurs des attentats le plus rapidement possible" a souligné Mariano Rajoy.

14h : une quatrième personne arrêtée

La police catalane a annoncé l'arrestation d'une quatrième personne sans en révéler l'identité.

13h45 : Gérard Collomb annonce des contrôles à la frontière

#Barcelone : un individu est en fuite. Nous renforçons les contrôles aux frontières avec la @policia & @guardiacivil.

🎙- sur @franceinfo — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 18 août 2017

13h30 : Emmanuel Macron et Mariano Rajoy se sont entretenus

"Le président de la République a témoigné de la solidarité de la France, qui se tient aux côtés de l'Espagne dans cette tragique épreuve et est prête à lui apporter toute l'aide nécessaire pour y faire face" explique un communiqué de l'Elysée.

12h45 : Une quartozième victime

Une femme, renversée à Cambrils, a succombé à ses blessures.

A woman injured yesterday in #Cambrils attack has died.

14 citizens died yesterday in #Barcelona and #Cambrils terrorist attacks — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 août 2017

12h30 : Un témoin filme l'intervention de la police à Cambrils

'Pop pop... and he fell down.' Eyewitness Fitzroy Davies describes the moment police shoot a suspected terrorist in Cambrils #Barcelona pic.twitter.com/5kWzoJanl0 — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) 18 août 2017

12h20 : Enquête ouverte en France

Comme c'est le cas lorsque des Français sont concernés par des attaques terroristes, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

11h55 : la réaction d'Emmanuel Macron

La France paie un lourd tribut dans cette terrible attaque de #Barcelone. Plein soutien aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 août 2017

11h40 : une minute de silence et 3 jours de deuil national

Une minute de silence est observée dans toute l'Espagne à midi. Trois jours de deuil national ont été décrétés.

11h10 : le principal suspect, selon les médias espagnols

Il s'agirait de Moussa Oukabir, le jeune frère de Driss Oukabir, arrêté hier car son nom avait été utilisé pour louer la camionette. Ce dernier affirme que ses papiers lui ont été volé. Moussa Oukabir, âgé de 17 ou 18 ans est toujours dans la nature.

Buscan a Moussa Oukabir como presunto autor del atentado de Las Ramblas https://t.co/4GyspDu3Rg pic.twitter.com/VRGRgjclpf — RTVE (@rtve) 18 août 2017

11h : des attaques aux bouteilles de gaz

La police catalane pense que les terroristes souhaitaient procéder à des attaques aux bouteilles de gaz. C'est l'explosion de l'une d'elle qui aurait détruit une maison à Alcanar.

10h55 : un homme toujours en fuite

Selon Carles Puigdemont, le président de Catalogne, un homme est toujours recherché et "est dans la nature". Il s'agit probablement du chauffeur de la fourgonnette. Carles Puigdemont a assuré qu'il y aurait "des résultats" dans les prochaines heures.

10h45 : la Catalogne, lieu de radicalisation

178 personnes suspectées de radicalisation ont été arrêtées en Espagne, ces 3 dernières années, dont près d'un quart d'entre eux en Catalogne.

10h40 : Trump veut-il des exécutions sommaire ?

Donald Trump a encore frappé. Sur Twitter, le président américain a évoqué les "méthodes" du Général Pershing pour combattre le terrorisme islamiste. L'anecdote (qui s'avère être fausse) raconte que le général avait fait exécuter sommairement des rebelles philippins avec des balles "enduites de sang de porc."

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 août 2017

10h25 : qui sont les suspects arrêtés ?

3 personnes sont été interpelées par la police. La première est un Espagnol originaire de Melilla, enclave espagnole en Afrique. Il a été arrêté à Alcanar après l'explosion (probablement accidentelle) d'une maison. Le deuxième suspect est un Marocain, dont le nom apparait pour la location de la fourgonnette. Il a été arrêté à Ripoll, au nord de la Catalogne. Le troisième suspect, dont on ignore l'identité, a aussi été arrêté à Ripoll.

Tras las tres detenciones de sospechosos, el autor del atropello en La Rambla de Barcelona sigue huido https://t.co/Ve4Vf6yEpJ — EL PAÍS (@el_pais) 18 août 2017

10h15 : "Nous ne croyons pas qu'il y ait de ramifications" avec les cellules françaises affirme Collomb

"Nous ne croyons pas qu'il y ait de ramifications" a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur RTL. "À un moment donné, on avait fait état de Français qui auraient pu participer à cet attentat. Nous avons regardé l'ensemble des fichiers, personne de connu ne correspond aux individus qui ont été concernés par l'attentat espagnol (…) Les choses demandent à être confirmées."

10h : le bilan actuel

Ce vendredi à 10, le bilan du double attentat de Barcelone et Cambrils s'élevait à 13 morts et une centaine de blessés. Parmi ces derniers, une quinzaine sont dans un état grave. 26 Français sont parmi les blessés.

Du côté des assaillants, 5 personnes ont été tuées à Cambrils, trois ont été arrêtées mais le chauffeur meurtrier de Barcelone est toujours en fuite.

9h50 : Alcanar, point de départ de l'action terroriste ?

Une énorme explosion a eu lieu mercredi vers 23h30 à Alcanar, dans le sud de la Catalogne. La police soupçonnait un laboratoire clandestin pour la drogue. Mais à la vue des évènements suivants, les enquêteurs penchent sur une explosion accidentelle d'un engin explosif. La cellule terroriste aurait pu donc accélerer ses attaques.