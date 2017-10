Catalogne : 52% des Français jugent que le résultat du référendum doit être pris en compte

Une petite majorité de Français soutient la Catalogne dans son combat, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info. 52% des sondés estiment qu'il faut "tenir compte" de ce scrutin, tandis que 47% estime le contraire. Les Français sont, en revanche, 79% à se dire "choqués" par la répression policière qui a eu lieu.

Si 52% des sondés pensent que l'indépendance de la Catalogne est une bonne chose pour la région elle-même, ils sont 54% à penser, au contraire, que c'est une mauvaise chose pour la France, 59% que c'est une mauvaise chose pour l'Europe et 69% une mauvaise chose pour l'Espagne.

Enfin, 53% sont favorables à la tenue d'un referendum légal sur l'indépendance d'une région française, comme la Corse ou le pays basque.

Enquête réalisée selon la méthode des quotas par Internet les 4 et 5 octobre 2017 auprès d'un échantillon représentatif de 986 personnes de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles: 244 sympathisants de gauche, 134 sympathisants En Marche, 115 sympathisants de droite hors FN et 166 du FN.