Castres : il fonce en voiture sur des militaires "pour rigoler"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Après deux ans et demi d’absence, Stromae remonte sur scène

Présidentielle en Sierra Leone: vers un report du second tour

En savoir plus

Il a écopé de 10 mois de prison dont 4 mois ferme et a été écroué, rapporte France 3 Occitanie.

Sa plaque d’immatriculation a été relevée et sa voiture filmée par des caméras de vidéosurveillance. Il a donc été arrêté avec son passager. Ce dernier a été relâché. Face aux enquêteurs, le jeune conducteur, dépourvu de permis, a déclaré qu’il avait foncé sur les militaires "pour rigoler". Il a également assuré qu'il n'était pas au courant de l'attentat de Trèbes et Carcassonne qui s'est déroulé la veille. Ce lundi 26 mars, il a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Castres.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres