Cash Investigation : des syndicats de Free dénoncent le courrier défendant la société

Après la diffusion, mardi 26 septembre dernier, d'une enquête de Cash Investigation dénonçant notamment la politique brutale de licenciements de Free, le site Univers Freebox a publié "une lettre à l’attention d’Elise Lucet" envoyée par "des élus du personnel", dénonçant le contenu de l'émission : "Votre pouvoir vous donne la capacité de déformer, de désinformer, et de trier ce que vous voulez publier, mais pitié, ne le faites pas au nom du devoir d’informer", écrivent-t-ils, après avoir critiqué un à un les témoins cités dans l'émission.

"Soyez fiers, car votre reportage a provoqué de la haine, des insultes, des menaces de mort, et nos collègues ont récolté les conséquences. Quant à nous, nous allons davantage travailler, notre mission est d’honorer nos mandats et servir nos salariés, et non pas de faire couler notre entreprise", poursuivent-ils.

Suite à cette diffusion, plusieurs syndicats de Free ont fait savoir qu'elle ne provenait pas d'eux. Dans un communiqué, ils dénoncent un courrier relayé "sans qu’aucune signature claire ne soit apposée en fin de courrier, laissant ainsi supposer que cette lettre aurait été rédigée d’un commun accord par les organisations syndicales représentatives au sein du groupe Iliad".

"Afin de lever toute ambiguïté, nous, tenons à préciser n’avoir été sollicités d’aucune manière préalablement à la rédaction de cette lettre, tant sur le fond que sur la forme", poursuivent les syndicats FO, CGT, SUD et CFE-CGC. .

Contacté par franceinfo, Patrick Mahé, le représentant de SUD ajoute que "cette lettre n'a aucune valeur. On sait très bien qui est derrière, nous ne sommes pas dupes de la provocation".