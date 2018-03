Carles Puigdemont renonce "de manière provisoire" à la présidence de la Catalogne

Une annonce mais encore beaucoup de questions en suspense. Dans un discours posté jeudi 1er mars sur les réseaux sociaux, Carles Puigdemont - exilé depuis quatre mois en Belgique car menacé d’emprisonnement par Madrid - a annoncé qu'il renonçait à briguer la présidence de la Catalogne. "J'ai informé le président du parlement catalan que, de manière provisoire, il ne présente pas ma candidature à l'investiture comme président. Dans les conditions actuelles, c'est la seule façon de pouvoir former un nouveau gouvernement, le plus rapidement possible".

Et d’ajouter : "Aucune motivation individuelle n’est indispensable pour notre mouvement. Avec la décision que j’ai prise, Madrid n’aura plus aucune excuse pour maintenir sa politique d’occupation de nos institutions".

Mais difficile de voir dans cette annonce une solution au problème de la situation catalane et de l'Espagne. Ainsi, Carles Puigdemont a proposé pour le remplacer la candidature du président d'une association indépendantiste, Jordi Sanchez, alors que ce dernier est emprisonné depuis quatre mois. Soit un détenu pour remplacer un exilé.