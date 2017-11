Carles Puigdemont ne rentrera pas en Espagne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Démis de ses fonctions le 27 octobre, le désormais ancien président de la Catalogne est poursuivi par l'Etat pour "rébellion" et "sédition" et risque une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Réfugié en Belgique depuis lundi, Carles Puigdemont a expliqué vouloir y rester avec des membres de son ancien gouvernement "pour expliquer les défaillances démocratiques de l'Etat espagnol" tout en précisant qu'il ne comptait pas demander l'asile politique à la Belgique.

Carles Puigdemont ainsi que treize membres de son ancien gouvernement sont appelés à comparaître jeudi et vendredi devant la justice espagnole en vue de leur inculpation. Cependant le président indépendantiste compte bien rester en Belgique. Son avocat Paul Bekaert a confié que "le risque est grand qu'il soit arrêté" précisant qu'il souhaite " attendre les réactions à venir du gouvernement espagnol pour voir ce qu’il se passera ensuite" comme le rapporte le journal Le Monde. L'avocat juge qu'une demande d'extradition venant de l'Espagne n'est pas "nécessaire" et explique qu'il est encore "prématuré" de dire que Carles Puigdemont bénéficiera d'un procès équitable.

