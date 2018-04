Carles Puigdemont est libéré sous caution

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Si la Catalogne n’est pas en mesure de trouver une solution politique et de se doter d’un exécutif avant le 22 mai, de nouvelles élections devront être organisées. La région est pour l’instant toujours sous la tutelle de Madrid.

La cour du Schleswig-Holstein a donc estimé que les motifs du mandat d'arrêt n’étaient pas applicables en Allemagne. En droit allemand, le crime de haute trahison est assez similaire à l'acte de rébellion en droit espagnol. Mais il comporte un volet supplémentaire, le recours à la violence. Carles Puigdemont a toujours réfuté être à l’origine des actes de violence et des débordements suite à la déclaration d'indépendance catalane ou lors du référendum. Le tribunal allemand lui a donc en partie donné raison ce jeudi soir.

La justice allemande n'a donc pas suivi les recommandations du procureur général. Ce dernier avait en effet repris à son compte les deux motifs émis dans le mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont. Le procureur général réclamait son maintien en détention en raison du risque de fuite. Les juges allemands ne se sont, en réalité, pas prononcés sur les faits qui sont reprochés à Carles Puigdemont. Ils devaient seulement statuer sur le fait de l’extrader ou non.

Carles Puigdement ne passera pas une nuit de plus dans sa prison de Neumünster. Il vient d’être libéré en début de soirée. Une caution de 75 000 euros a également été versée selon des informations de France info.

