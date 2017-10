Le capitaine du FC Barcelone Andrès Iniesta appelle au dialogue

Sur son compte Facebook, le joueur de football et idole de la Catalogne et de l'Espagne s'est adressé aux autorités pour leur demander de se mettre à dialoguer. "Je n'ai jamais pris la parole publiquement sur des situations aussi compliquées qui suscitent des sentiments aussi divers et je ne le ferai plus jamais, mais la situation est exceptionnelle. Je suis sûr d'une chose, avant que nous fassions davantage de dégâts : nous avons besoin que ceux qui nous gouvernent dialoguent les uns avec les autres.

Faites-le pour nous, car nous méritons de vivre en paix."

Il montre en tout cas moins d'ardeur que son camarade barcelonais Gérard Piqué, ouvertement nationaliste et particulièrement conspué lors d'un déplacement de l'équipe nationale (la Roja) - dans laquelle il s'obstine à jouer - à Alicante.