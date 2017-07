Canular homophobe de Cyril Hanouna : le CSA inflige une amende de 3 millions d'euros à C8

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Données de passagers aériens: l'accord UE et Canada retoqué

Etats-Unis: l'Ohio a effectué sa première exécution en plus de trois ans

Le sud-est de la France en proie aux flammes, plus de 10.000 personnes évacuées

Bataille navale tendue entre Paris et Rome sur STX France

Japon: nouvelle usine KitKat pour ses chocolats au saké et au thé vert

La société a immédiatement publié un communiqué dans lequel elle informe qu'elle va intenter un recours contre la sanction du CSA. La chaîne dénonce un "traitement inéquitable et discriminatoire". "La décision du CSA fragilisera, de nouveau, l’équilibre économique du groupe Canal qui est le principal soutien financier de la création française et du sport notamment. Les recours seront bien entendu lancés",

Dans un communiqué, le gendarme de la télévision estime que "l'animateur a, tout au long de cette séquence, eu recours à de nombreux clichés et attitudes stéréotypées sur les personnes homosexuelles.

Le couperet est tombé. Saisi par des milliers de téléspectateurs après un canular homophobe de Cyril Hanouna dans son émission "Touche pas à mon poste", le CSA a décidé d'infliger ce mercredi 26 juillet une amende record de trois millions d'euros à la chaîne C8 du groupe Canal+. La séquence visée faisait intervenir plusieurs personnes homosexuelles, persuadées de répondre à une annonce sur un site de rencontres. Le CSA a reçu plus de 40.000 signalements de la part d'internautes.

