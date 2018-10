La cantatrice Montserrat Caballé est morte à 85 ans

La cantatrice Montserrat Caballé est décédée ce samedi 6 octobre à l'âge de 85 ans. "La superbe" s'est éteinte dans un hopital de Sant Pau a expliqué l'établissement à l'AFP.

La cantatrice, de son nom complet Maria de Montserrat Viviana Concepcion Caballé i Folc était surnommée "La Superbe" pour sa voix pure, son souffle et sa technique et était connue pour s'éloigner parfois du register classique pour tenter (avec brio) des incursions pop et rock.

Elle a étudié au conservatoire du Liceu et avait fait ses débuts à l'opéra de Bâle en Suisse en 1956 avec "La Bohème" de Puccini.

Il faudra attendre 1962 pour qu'elle retourne à Barcelone et retrouve son public et son opera. La soprano triomphera alors mondialement jusqu'à se retirer de la scène depuis déjà plusieurs années pour des problèmes de santé.

La cantatrice avait déjà été victime d'un accident vasculaire cérébral et était de nouveau hospitalisée depuis mi-septembre pour un problème de vésicule.

Les services funéraires de la métropole catalane ont déclaré que la veillée funéraire de la chanteuse aura lieu dimanche à 14h au funérarium du quartier de Les Corts et que les funérailles auront lieu 24h plus tard au même endroit.