Cannabis : Vincent Peillon veut rouvrir le débat sur la dépénalisation

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Dakar: et c'est parti pour le "plus dur" des Dakar sud-américains

Plus d’un millier de migrants tentent de forcer la frontière Maroc-Espagne à Ceuta

Dakar: et c'est parti pour le "plus dur" des Dakar sud-américains

En savoir plus

Invité au micro d'Europe 1 vendredi 30 décembre, Patrick Bloche, le directeur de campagne de Vincent Peillon, a indiqué que le candidat à la primaire de la gauche souhait rouvrir le débar sur la dépénalisation du cannabis : "Rouvrir le débat, c’est quelque part induire le fait que la législation doit évoluer. Est-ce que l’on dit : 'oui, on dépénalise, point final', ou est-ce que l’on est dans une démarche graduée et dans l’idée de faire évoluer ? C'est un vieux débat", a-t-il déclaré.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres