Cannabis : le gouvernement opte pour la mise en place d’une amende pour les consommateurs

Dimanche 21 janvier, un rapport parlementaire sur la drogue a été dévoilé dans la presse. Les rapporteurs du texte, Eric Poulliat (LREM) et Robin Reda (LR), y préconisaient de sanctionner les usagers de cannabis par une simple amende d’un montant de 150 à 200 euros. Selon eux, il s’agit d’une mesure « rapide et effective » qui va permettre de soulager les tribunaux et les forces de l’ordre.

« Il n’y a donc pas de dépénalisation du cannabis »

Invité d’Europe 1 ce jeudi 25 janvier, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a confirmé la mise en place de cette amende pour les consommateurs.

Elle pourrait être payée sur le moment « grâce aux tablettes (numériques) modernes, aux applications qu'on va avoir », a-t-il ajouté. Et de préciser : « C'est quelque chose qui doit se faire avec les nouvelles technologies qu'on est en train de déployer à la fois à la police et à la gendarmerie ».

Toutefois, il a assuré que ce nouveau dispositif « n'éteint pas d'éventuelles poursuites pénales ». « Nous allons forfaitiser ce délit. Mais ensuite, il peut y avoir des poursuites. Il n’y a donc pas de dépénalisation du cannabis », a-t-il indiqué. En outre, l’ex-maire de Lyon a estimé que cette promesse de campagne du candidat Macron pourrait être mise en œuvre via une loi, « peut-être » celle sur la réforme de la procédure pénale.