Cannabis : 150 personnalités marseillaises demandent sa légalisation

Députés, avocats, artistes, médecins... 150 personnalités marseillaises, dont les députés socialistes Patrick Menucci et Marie-Arlette Carlotti, ont signé ce dimanche dans le JDD une tribune appelant à une "légalisation contrôlée" du cannabis.

"Marseille souffre des dommages causés par la prohibition du cannabis. Nous voulons porter le changement et appeler à une politique plus efficace et plus humaine.