Canicule : les moins de 65 ans davantage touchés que les séniors

La canicule a encore mortellement frappé. Selon un communiqué de la Direction générale de la santé, la Direction générale du travail et Santé publique France, la vague de chaleur a entrainé une surmortalité estimée à 580 décès, pendant la canicule survenue du 17 et 25 juin dernier. "Sur le plan environnemental, cet épisode a été précoce et étendu géographiquement puisqu’il a concerné, au plus fort de l’épisode, près de 87 % de la population métropolitaine, soit plus de 56 millions de personnes" précise le communiqué.

Plus surprenant, ce ne sont pas séniors qui ont été majoritairement touchés par ce pic de chaleur puisque la surmortalité chez les plus de 65 ans représente "un excès non significatif." En revanche, la hausse est estimée à 13% chez les 15-64 ans. En cause, selon le communiqué, "la précocité de l’épisode, qui est intervenu en dehors de la période des congés estivaux." 7 personnes sont par ailleurs décédées sur le lieux de leur travail, preuve que les séniors sont désormais bien plus sensibilisés à la chaleur que la population plus jeune.