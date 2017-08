Canicule : Lucifer s'abat sur l'Europe

Il n'y a pas que la Côte d'Azur qui soit frappée par les températures écrasantes. De la Suisse à la Roumanie en passant par les Balkans, les températures dépassent allègrement les 40 degrés dans pas moins de onze pays.

En Albanie, c'est 300 pompiers qui sont mobilisés pour contenir 75 feux de forêt. Face au manque de moyens évident, le pays a demandé l'aide de l'Union européenne. En Italie, 26 villes (dont Venise, Rome et Florence) ont fermé leurs fontaines publiques face à la sécheresse. Le niveau d'eau du lac Bracciano -qui sert de réservoir à la capitale italienne- est tombé si bas que le maire songe à rationner. Même scénario dans toute l'Espagne… Cet épisode de chaleur particulièrement exceptionnel a déjà fait des morts en Roumanie et en Pologne et le nombre d'hospitalisations liés à la chaleur ne fait que croitre.

En France avec des températures allant de +5 à +8 degrés Celsius par rapport aux normales saisonnières, quinze départements du sud-est connaissent depuis plusieurs jours un épisode caniculaire qui n'est pas sans rappeler celui de 2003 où la canicule avait fait 19 000 morts dans l'Hexagone.

Selon Meteo France, la fin de vague de chaleur ne pourrait survenir qu'au plus "tôt" samedi 5 aout à 21h. Le niveau trois "alerte canicule" lui, sera maintenu jusqu'à dimanche indique la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca).