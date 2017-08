Canicule : huit départements en vigilance orange

La rentrée ce lundi va être très chaude dans certains départements. Météo France a placé huit départements en vigilance orange (niveau 3 sur une échelle de 4) à la canicule.

La Loire (42), le Puy-de-Dôme (63) et le Rhône (69), déjà en alerte orange, ont été rejoints ce dimanche à 16 heures par Le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, déjà sous surveillance, ont été rejoints ce dimanche à 16 heures par l'Allier (03), le Jura (39), la Saône-et-Loire (71), le Tarn (81) et le Tarn-et-Garonne (82).

Météo France indique que ce dimanche, les températures vont gagner encore quelques degrés, les maximales vers 17 heures seront généralement comprises entre 34 et 36°C dans le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, l'Allier, le Tarn et le Tarn et Garonne.

"Lundi et mardi, les températures seront encore très élevées.

Dans l'après-midi elles seront, sur les départements placés en vigilance orange, souvent comprises entre 34 et 36 degrés, 37 degrés sont attendus à Albi", prévient Météo France.

Mais c'est l'ensemble du pays qui aura chaud ces prochains jours, avec des maximales comprises souvent entre 30 et 35°. Sur Paris la température maximale prèvue pour lundi est de 32 degrés.