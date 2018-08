Canicule : deux décès en Espagne liés à la vague de chaleur

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Espagne va connaître ce vendredi une des journées les plus chaudes de l'été. Les températures pourraient atteindre les 40 degrés à Madrid, 42 à Séville, 43 à Caceres et 44 à Badajos en Estrémadure.

Le second décès lié à la canicule en Espagne est un retraité de 78 ans.

La première personne décédée à cause des fortes chaleurs est un ouvrier d'une quarantaine d'années. L'homme en question est d'origine nigériane. Il travallait mardi sur le chantier d'une autoroute près de Murcie. Une autopsie de son corps pratiquée jeudi a permis de confirmer "qu'il était mort d'un coup de chaud, même s'il a été constaté qu'une pathologie préexistante, de l'hypertension, avait pu favoriser sa mort", selon un porte-parole de l'hôpital Reina Sofia de Murcie.

