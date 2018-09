La canicule de cet été a fait 1.500 morts de plus qu'une année habituelle

La Ministre de la santé Agnès Buzyn a dévoilé, sur le plateau de CNEWS, des informations en ce vendredi 21 septembre sur le bilan de l'épisode caniculaire qui a impacté la France cet été.

"Il y a eu un excès de mortalité qui était évidemment attendu chez les personnes très âgées, probablement moins de 1500 morts de plus que ce qui est attendu normalement dans ces mois-là. Ça prouve vraiment que la prévention et la mobilisation dans tous les secteurs a porté ses fruits (...) mais c'est inexorable que les personnes très âgées aient malheureusement des complications (...) Il n'y a pas eu d'excès majeur, les hôpitaux n'ont pas été pris d'assaut par les personnes en très grosse difficultés, c'était entre 3 et 5% des passages aux urgences seulement qui étaient réellement liés à la chaleur, ce qui veut dire qu'en amont les médecins et infirmières, les communes se sont mobilisés".

La canicule de l'été 2018 a donc provoqué environ 1.500 morts de plus qu'un été normal. Ces chiffres représentent un bilan 10 fois moins élevé que lors de la terrible vague de forte chaleur en 2003. A l'époque, 15.000 à 20.000 personnes étaient mortes de la canicule. En 2006, lors d'une canicule particulièrement importante, une surmortalité d'environ 2.000 décès avait été enregistrée.

Selon les autorités sanitaires, 3.000 décès supplémentaires avaient été enregistrés en 2015, 700 en 2016 et moins de 400 en 2017 lors des périodes de forte chaleur.