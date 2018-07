La canicule au Japon a déjà fait 80 morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Guerre des mots entre Erdogan et Netanyahu au sujet d'une loi israélienne

Benalla: LR brandit la censure et s'affirme face au reste de l'opposition

16e étape : la course interrompue après une manifestation d'agriculteurs

Championnats d'Europe d'athlétisme: Manga et Darien dans la liste définitive

"Nous observons des chaleurs sans précédent en plusieurs régions", a expliqué un responsable de l'Agence de météorologie, Motoaki Takekawa, lors d'une conférence de presse lundi soir. Et d'ajouter que cette vague de chaleur "est fatale et nous estimons que c'est une catastrophe naturelle".

35 000 personnes passées par l'hôpital et 80 décès. C'est le lourd bilan de l'épisode de canicule qui sévit au Japon depuis maintenant trois semaines, selon les données officielles publiées ce mardi 24 juillet. La semaine dernière uniquement, 65 victimes ont été recensées, a indiqué l'Agence de gestion des incendies et désastres.

