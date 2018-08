Agnès Buzyn évoque un "bilan plutôt rassurant" pour la canicule

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Agnès Buzyn et Emmanuel Macron veulent éviter le cas du ministre de la Santé de Jacques Chirac, Jean-François Mattei, pointé du doigt pour la mauvaise gestion de la canicule de 2003.

Le gouvernement et la ministre de la Santé restent donc mobilisés face à la canicule.

La ministre de la Santé va d'ailleurs très prochainement "lever l'alerte" canicule et stopper la diffusion de messages de préventions dans les médias nationaux.

Les différentes administrations n'ont fait remonter "aucun signal d'alerte inquiétant". Agnès Buzyn a indiqué que "les chiffres défintifs de surmortalité" seront connus "en septembre". Les hôpitaux ont connu une suractivité avec en moyenne "entre 3 et 6%" de passages réellement liés à la canicule dans les services d'urgences de l'Hexagone.

Agnès Buzyn a tenu néanmoins à rappeler qu'il était primordial de "rester vigilant avec les personnes âgées" et les enfants.

