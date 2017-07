Canicule : 25 départements en vigilance orange

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Trump obtient un geste sur le climat et le commerce

Lukaku parmi les cinq plus gros transferts de l'histoire

En savoir plus

Les départements concernés traversent la France de part en part, du sud-ouest à l'est du pays. Les départements en vigilance orange sont les suivants : Ain (01), Allier (03), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Gers (32), Gironde (33), Isère (38), Jura (39), Landes (40), Loire (42), Lot-et-Garonne (47), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71) et Territoire-de-Belfort (90).

Météo France met en garde contre une "épisode orageux actif avec un risque marqué de grêle, de violentes rafales de vent, et de fortes intensités horaires de pluie", mais aussi contre un "épisode caniculaire, peu durable et peu étendu, mais nécessitant une vigilance particulière, aggravé d'un contexte de forte circulation routière".

En ce weekend de départs en vacances, la prudence habituelle sur les routes s'accompagne d'un nouveau message de prévention : restez bien hydratés ! Dans un bulletin publié ce samedi en fin de matinée, Météo France a porté à vingt-cinq le nombre de départements en vigilance orange canicule et orages. Il y a une "extension du risque d’orages violents de l’Aquitaine au Limousin, Nord-Massif central, Bourgogne, Franche-Comté et Sud-Alsace", prévient l'organisme.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres