Canicule : 16 départements placés en vigilance orange

Alerte canicule : Météo France a placé ce dimanche seize départements en vigilance orange pour un épisode de très forte chaleur. L’alerte court jusqu’à mardi, au moins.

Sont concernés : Paris et sa petite couronne (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne) ainsi que les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, du Maine-et-Loire, des Pyrénées-Atlantiques, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne et de la Haute-Vienne.

"Ce dimanche, les températures maximales atteignant 32 à 36°C sur les départements en vigilance orange canicule sur l'ouest du pays et 30 à 31 degrés sur Paris et Petite Couronne", indique Météo France, qui prévient : "Lundi 19 juin, après des températures minimales déjà comprises entre 17 et 21, localement 22°C, les températures de l'après-midi culminent entre 34 et 37 sur les départements en vigilance orange, localement 38/39°C des Landes aux Charentes. Sur Paris et Petite Couronne, les températures minimales seront voisines de 20/21 degrés et les maximales de 33 à 35 degrés."

"La canicule devrait persister jusqu'à jeudi 22 juin avant un possible rafraîchissement par l'ouest du pays entre vendredi et samedi", alerte Météo France.

Pour rappel, les conseils en cas de canicule, selon Météo France, sont :

* En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.

* Si vous avez besoin d'aide appelez la mairie.

* Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez les dans un endroit frais.

* Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

* Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour.

* Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains.

* Adultes et enfants : buvez beaucoup d'eau, personnes âgées : buvez 1.5L d'eau par jour et mangez normalement.

* Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

* Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

* Limitez vos activités physiques.

* Pour en savoir plus, consultez le site http://www.sante.gouv.fr/.