Les candidats LREM largement plébiscités par les Français de l'étranger aux élections législatives

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

GB: les militants célèbrent May, dirigeante solide et stable

Gérard de la télé: Cyril Hanouna et Enora Malagré sacrés pires animateurs – L'Express

Nolan, 8 ans, handicapé à vie à cause d'un steak hâché

C’est la seule circonscription où un candidat LREM n’est pas arrivé premier. 27 candidats se faisaient face, dont pas moins de 5 qui se revendiquent de LREM, incluant Leïla Aïchi, un temps investie par la majorité présidentielle mais qui s’est vu retirer son investiture à cause de soupçons sur de possibles affinités avec les indépendantistes du Front Polisario. Elle arrive toutefois en tête avec 20,29% des voix et affrontera cette fois le candidat LREM M’jid El Guerrab.

9 e circonscription (le Maghreb et l’Afrique de l’ouest)

Frédéric Petit (LREM) s’es qualifié avec 54,03ù des voix. Il affrontera le socialiste sortant Pierre-Yves Le Borgn’ qualifié également à cause de la faible participation ( moins de 25%)avec 13,88% des voix.

7 e circonscription (l’Europe centrale et les Balkans)

Joachim Son Forget (LREM) s’est qualifié avec 63,55% des voix. Il affrontera la député sortante Claudine Schmid, 15,76% des voix, qualifiée à cause de la faible participation.

6 e circonscription (Suisse et Lichtenstein)

Samantha Cazebonne (LREM) s’est qualifié avec plus de 50% des voix. Elle affrontera François Ralle Andreoli (Agissons Ensemble) soutenu par la France insoumise et EELV qui s’est qualifié avec 15,52% des voix.

2e circonscription (Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes)

Les Français établis hors de France, sont aujourd’hui représentés par quatre députés socialistes (Axelle Lemaire, Pierre-Yves Le Borgn’, Philip Cordery, Arnaud Leroy) Républicains, Thierry Mariani, Alain Marsaud, Claudine Schmid et Frédéric Lefebvre), un UDI (Meyer Habib), un DVG (Pouria Amirshahi) et un écologiste (Sergio Coronado).

