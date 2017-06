"Le Canard Enchaîné" décrit Richard Ferrand comme un "militant du mutualisme familial"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"En dépit d'une présentation arrangée et orientée à dessein, il n'est fait état de strictement aucune forme d'illégalité dans cet article", a rapidement commenté l'entourage de Richard Ferrand.

Les Mutuelles de Bretagne garderont Sandrine Doucen comme employée jusqu'à sa prestation de serment d'avocat en septembre 2004, assure Le Canard enchaîné, pour qui la "bienheureuse étudiante aura bénéficié d'une sorte de bourse de 80 000 euros, financée par les mutualistes et les contribuables locaux ".

La même année, la compagne de Richard Ferrand aurait complété ses revenus par "petit job" au château de Trévarez, un domaine appartenant au département du Finistère et géré par un comité d'animation présidé par le conseiller général Ferrand, poursuit l'hebdomadaire.

Sandrine Doucen, alors âgée de 25 ans et étudiante en droit, aurait été embauchée en tant que directrice du personnel.

Plus d'une semaine après son départ du gouvernement, Richard Ferrand est de nouveau visé par un article du "Canard Enchaîné", dans son édition à paraître mercredi 28 juin.

