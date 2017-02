Le Canard Enchaîné accuse le porte-parole de François Fillon, Thierry Solère, de fraude fiscale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Incertitude et attente pour près de 200.000 évacués du barrage d'Oroville

Lassana Diarra et l'OM, c'est fini !

En savoir plus

>>>> À lire aussi : Qu’attendent les Fillonistes (et le Canard enchaîné ou Mediapart accessoirement) pour enfin s’intéresser un peu à l’emploi évanescent d’Anne Hidalgo à l’Inspection du travail ?

Selon les nouvelles révélations du Canard Enchaîné, à paraître mercredi 15 février, le parquet de Nanterre a demandé l'ouverture d'une enquête pour fraude fiscale contre Thierry Solère. D'après nos confrères de BFMTV, le porte-parole de François Fillon a d'ores et déjà annoncé son intention de porter plainte pour diffamation contre l'hebdomadaire satirique. Thierry Solère affirme avoir "toujours déclaré ses revenus" et être aujourd'hui "à jour de ses impôts".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres