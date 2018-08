Le Canadien Benjamin Smith prend la tête d'Air France

Depuis le départ de Jean-Marc Janaillac le 4 mai dernier, Air France était sans patron. Benjamin Smith devrait prendre la direction de Air-France KLM, même si la présidence non-exécutive devrait continuer d'être assurée par Anne-Marie Couderc, qui était la patronne intérimaire de l'entreprise franco-néerlandaise.

Benjamin Smith est un ancien directeur d'Air Canada, et plus particulièrement d'Air Tango, la flotte low-cost d'Air Canada. Bruno Le Maire a validé l'homme, mais ce n'est pas le cas des syndicats qui s'inquiète du parachutage d'un homme sans vision affirmée, sans connaissance réelle des problèmes et potentiellement en charge de la mise en place d'un agenda allant à l'encontre des intérêts du personnel. D'autres se demandent pourquoi l'entreprise n'a pas choisi un patron français. Enfin, la rémunération du patron fait polémique : 3,3 milliards selon Libération.

Trois fois plus que le patron précédent.

"Ben" Smith devra reprendre une entreprise en piteux état et avec un contexte social explosif. Une action sociale est prévue pour la rentrée, et le défi que représente la concurrence low-cost et du Golfe reste un défi de taille pour le nouveau venu.