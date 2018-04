Canada : Une dizaine de personnes renversées par une camionnette à Toronto

Selon les premières constatations, "huit à dix" personnes ont été blessées par un véhicule dans un incident survenu à Toronto au Canada, selon des informations de la police locale.

Aucune piste n'est écartée pour le moment. Les autorités n'ont pas précisé s'il s'agissait d'un acte délibéré ou d'un accident de la circulation.

La police a indiqué sur Twitter que "la collision" s'est déroulée à 13h27, heure locale, et donc à 17h27 selon le GMT).

D'après la police, le véhicule, une "fourgonette blanche" a renversé des passants sur la rue Yong, au coin de l'avenue Finch.

Cet incident est survenu au dans la partie nord du centre-ville de Toronto.

Selon des médias locaux, "au moins quatre personnes n'ont plus de signes vitaux". Le conducteur du véhicule a pu être arrêté. L'incident se serait produit à proximité d'une station de métro. Le nombre de victimes n'est pas encore connu. L'enquête devra déterminer les circonstances de ce terrible drame. Les victimes ont été happées par la camionnette sur une distance de trois kilomètres.

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 avril 2018