Canada : au moins 6 morts et 8 blessés dans l'attaque d'une mosquée

Le #Québec rejette catégoriquement cette violence barbare. Toute notre solidarité aux proches des victimes, des blessés et à leur famille.

De son côté, le Premier ministre du Québec a réagi et apporté son soutien sur Twitter.

Deux individus ont été arrêtés après une longue chasse à l'homme. Le premier a été intercepté non loin du centre islamique, l’autre à des kilomètres, près du pont d’Orléans. Tous deux ont été placés en garde à vue.

Une vaste opération de police a été menée après la fusillade. Un témoin cité par Reuters assure avoir vu des forces de police lourdement armées entrer dans la mosquée. Un périmètre de sécurité a été établi autour du centre culturel islamique. Les habitants ont été évacués et les lignes de bus détournées.

Mes pensées sont avec les victimes et leurs familles.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a dénoncé un "attentat terroriste dirigé contre des musulmans se trouvant dans un lieu de culte et de refuge."

