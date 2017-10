Canada : une attaque terroriste fait cinq blessés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Vaudoise Maude Mathys remporte la course

Circulation perturbée entre Saint-Philippe et Saint-Joseph

Ethiopie: les Oromos manifestent, un an après un festival meurtrier

Canada: cinq blessés à Edmonton et un suspect arrêté dans un "acte de terrorisme"

En savoir plus

Quelques heures plus tard, après avoir forcé un contrôle routier à bord d'un camion de location, le suspect a heurté des piétons à deux endroits, faisant 4 blessés, après avoir été arrêté lors d'un contrôle de police. Après avoir présenté un permis de conduire au nom du propriétaire de la voiture impliquée dans la première attaque, le suspect a tenté de prendre la fuite tout en visant des piétons à l'aide de son camion. Il a été arrêté à la suite de cette deuxième poursuite.

Un policier a été propulsé sur une distance de plusieurs mètres. Un individu est alors sorti du véhicule et a attaqué ce même policier au couteau, avant de s'enfuir à pied. Un drapeau de l'État islamique a été trouvé dans son véhicule, a confirmé la police.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres