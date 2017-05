Canada : Alstom décroche un contrat de 355 millions d'euros

Dans un communiqué publié ce vendredi, Alstom indique avoir reçu une commande ferme de 61 "véhicules légers sur rail" au Canada, pour un montant de "plus de 355 millions d'euros".

Le constructeur ferroviaire a conclu un contrat pour des rames "Citadis Spirit" pouvant circuler en centre-ville qu'à plus de 100 km/h mais aussi sur des réseaux périphériques.

L'accord a été conclu avec Metrolinx, une agence du gouvernement de l'Ontario et "inclut une option pour des véhicules supplémentaires" dont le nombre n'a pas été communiqué, selon la même source, citée par l'AFP.

Selon Alstom, ces tram-trains de 48 mètres de long et "pouvant accueillir 321 passagers" circuleront à terme dans l'agglomération de Toronto-Hamilton. Spécialement conçus pour les rigueurs de l'hiver canadien, les véhicules peuvent fonctionner jusqu'à une température de -38°C, a précisé le constructeur.

Les trains sont fabriqués à Hornell dans l'ouest de l'Etat de New York aux Etats-Unis. "Un tiers de la flotte a déjà été assemblé et est actuellement soumis à différentes phases d'essais dynamiques et statiques", a souligné vendredi Alstom, qui revendique avoir vendu 2.300 Citadis à plus de 50 villes dans 20 pays.