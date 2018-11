Campagne des Midterms : Melania Trump ne sera pas aux côtés de Donald Trump pour les ultimes meetings

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

RDC: lancement d’un magazine gratuit et sans politique à Kinshasa

PS-MR: une «coalition de perdants» pour le cdH et Vert Ardent

Le PSG, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé au coeur des Football Leaks 2

Etats-Unis: les créations d’emploi et les salaires en hausse

Assassinat Ghislaine Dupont et Claude Verlon: 5 ans après, l’enquête piétine

Développement, renforcement et autonomisation des jeunes du Mali : Plan International Mali au secours de la population

En savoir plus

Questionnée sur le contenu de cet agenda surchargé, Stephanie Grisham a évoqué l'arrivée de la période hivernale et des festivités à Washington :

"En raison de son emploi du temps de mère de famille et de première dame, surtout à l’approche des vacances, il n’est pas prévu qu’elle [Melania Trump] fasse campagne à cette période".

La dernière ligne droite de la campagne des élections décisives de mi-mandat aux Etats-Unis sera marquée par un fait assez rare. La "First Lady" ne sera pas aux côtés de son époux.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres