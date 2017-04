Campagne de Fillon : Estrosi, sifflé à Nice, critique son candidat

Ente François Fillon et Christian Estrosi, les relations restent fraiches. L'ancien maire de Nice accueillait le candidat dans sa ville où il y tenait meeting. Selon le Point, l'accueil était plutôt glacial et celui qui avait été sifflé à Toulon est parti au bout de 10 petites minutes. "Et encore, il était à l'écart" précise le journal.

D'ailleurs, Christian Estrosi s'est montré assez critique, revenant, pour le Figaro, sur la polémique autour de la participation éventuelle de Sens commun au gouvernement Fillon. "Tout ce qui pourrait radicaliser l'opposition ne me paraît pas être une bonne chose" explique le président de la région Paca.

Puis, il a été de nouveau copieusement sifflé par les supporteurs de François Fillon, lorsqu'il a pris la parole. Le candidat a cette fois réagi en s'affichant aux côté de l'ancien maire de Nice pour tenter de calmer les opposants.

Des sifflets contre Estrosi et un geste de réconfort de Fillon à Nice pic.twitter.com/18L91kh3Ba — Matgoa (@Matgoa) 17 avril 2017

Puis c'est au tour de François Fillon de s'exprimer. "Je vais vous faire une confidence, nous allons gagner cette élection" lance-t-il avant de critiquer, une nouvelle fois, les médias. "Je les ai surpris une fois lors de la primaire, nous les surprendrons une seconde fois à la fin de la semaine." Il s'en est aussi pris à ses concurrents: "De M. Macron à M. Hamon: tous craignent de dire qu’ils sont attachés à la culture française de peur que cela passe pour du racisme" lance-t-il.