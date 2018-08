Une campagne choc contre l'homophobie fait polémique

Le second degré a-t-il sa place dans les campagnes visant à prévenir des violences ? C'est en substance la question qui se pose après la diffusion, depuis le 15 août dans plusieurs grandes villes de France d'une nouvelle campagne de lutte contre l'homophobie où apparaissent des slogans chocs.

"Rien de mieux qu’un viol collectif pour qu’une femme aime les hommes", dit la première affiche, avec comme explication, en plus petit : "En Jamaïque, on viole les femmes pour les 'guérir' d’être lesbiennes".

La deuxième indique : "L’époque où l’on torturait les homosexuels n’est pas si lointaine. Elle est à trois heures d’avion - L'homosexualité est toujours un crime dans 72 pays".

As #LGBTQI+ communities around the world celebrate Pride, @vangardist teams up with Serviceplan and Mediaplus France to #EndHomophobia with 300 digital Metrobus billboards in #Paris Metro stations and 1.000 Decaux print posters: https://t.co/uTVN7MGKpl pic.twitter.com/xYqF8igJlF

— Serviceplan Group (@Serviceplan) August 14, 2018