Campagne de 2017 : François Fillon rend 900 000 euros aux Républicains

Finalement, un accord a pu être trouvé entre Les Républicains et le micro-parti de François Fillon, "Force Républicaine." Selon le Parisien, 900 000 euros, sur les 3,3 millions d'euros récoltés durant la campagne présidentielle, seront reversés aux Républicains. De quoi renflouer en surface le parti qui souffre d'un déficit énorme (55 millions d'euros). L'accord a été conclu fin juillet entre le trésorier de LR et les deux successeurs de François Fillon à la tête de Force Républicaine, Bernard Accoyer et Bruno Retailleau.

C'est donc la fin des derniers règlements de compte entre le parti de droite et son ex-candidat qui devrait, selon Paris Match, se lancer dans le privé à la rentrée. La politique semble désormais définitivement derrière lui.