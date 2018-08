Un camp djihadiste pour entraîner les enfants à commettre des tueries découvert aux Etats-Unis

Les autorités américaines, à la suite d'une importante opération, ont trouvés 11 enfants et quatre adultes vivant dans un complexe insalubre près d'Amalia, au Nouveau-Mexique. Selon les informations des autorités en charge du dossier, un certain Siraj Wahhaj, probablement le chef du camp, préparait les 11 enfants à commettre des fusillades dans les écoles. Décrit par le shérif d'Amalia comme "extrêmiste musulman", l'homme serait en fait le fils d'un autre Siraj Wahhaj, suspecté d'avoir pris part aux attentats de 1995 contre le World Trade Center aux côtés du cheikh Omar Abdel Rahman, connu sous le nom de cheikh aveugle.

Ce dernier avait été condamné en 1995 pour complot dans cettre entreprise terroriste. Son père, surveillé mais non condamné, était un imam influent dans les milieux musulmans radicaux à New York dans les années 1990.

Dans le bâtiment du Nouveau-Mexique, dans une partie reculée de l'enceinte, des restes humains ont été découverts par la police. On ignore encore à qui ils appartiennent. Siraj Wahhaj (le fils) et les trois autres hommes arrêtés sont pour l'instant accusés de maltraitance sur les 11 enfants, et poursuivi pour entreprise terroriste.

La façon dont ces enfants ont été rassemblés dans ce centre est encore peu connue. Pour l'un des enfants, Wahhaj aurait pretexté un exorcisme auprès de sa mère, lui déclarant que son fils était possédé par le diable. Il l'aurait un jour emmené dans un parc et ne serait jamais revenu. L'enfant, qui était depuis recherché, a été retrouvé dans un état critique. Il souffre d'une insuffisance respiratoire et sanguine depuis sa naissance, et ne serait aujourd'hui plus en état de marcher.

Ces enfants auraient cependant réussi à déjouer la surveillance des leurs geoliers et auraient envoyé au shérif un message disant : "Nous avons faim et avons besoin de nourriture et d'eau". Les autorités s'étant rendu sur place décrivent "des conditions de vie les plus tristes et la pauvreté" du lieu. Wahhaj était armé de plusieurs armes à feu et d'un fusil d'assaut, mais n'a pas résisté lors de son arrestation.