Un camion-bombe découvert en plein Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attaque de Marseille - «Apporter un message d'amour et de paix»

Mort d'Anne Wiazemsky, romancière, actrice et ex-épouse de Godard

Décès d'Anne Wiazemsky, romancière, actrice et ex-épouse de Godard

En savoir plus

Des bouteilles d'essence et un dispositif d'allumage "rudimentaire". C'est ce qu'ont retrouvé des policiers en inspectant un camion appartenant au cimentier Lafarge dans une rue du 19e arrondissement de Paris, à proximité de la porte de Pantin. Le parquet de Paris s'est saisi du dossier et a ouvert une enquête pour tentative de destruction par incendie.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres