Cameroun : 79 élèves kidnappés à Bamenda

Les séparatistes ont déclaré le boycott des établissements scolaires estimant que le système francophone marginalise les étudiants anglophones. Les établissements scolaires sont visés depuis déjà plusieurs moi. En septembre, un directeur d'école avait été assassiné, un professeur a été mutilé et plusieurs lycées attaqués.

Dans les deux régions anglophones du pays, une crise socio-politique sans précédent a fait irruption fin 2016 pour se transformer en conflit armé en 2017. Des affrontements entre l'armée et les séparatistes se produisent dans cette région tous les jours depuis des mois.

Une source gouvernementale a indiqué à l'AFP qu'un enseignant et un chauffeur ont été enlevés par des hommes armés qui n'ont pas encore été identifiés.

Ce lundi 5 novembre, soixante-dix-neuf élèves ont été enlevés à Bamenda au Cameroun. Il s'agit du plus important kidnapping depuis le début du conflit avec les séparatistes armés, qui intervient la veille de la prestation de serment du président camerounais Paul Biya.

