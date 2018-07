Cambodge : le parti du Premier ministre revendique une (très) large victoire

Le parti du Premier ministre Hun Sen a revendiqué une victoire écrasante aux législatives de dimanche au Cambodge. Alors que les résultats officiels ne seront connus que le 15 août, Hun Sen a annoncé sur Facebook une "victoire écrasante" pour son parti. "Nous espérons gagner plus de 100 sièges" sur 125, a précisé le porte-parole du Parti du peuple cambodgien (PPC), Sok Eysan, citant des résultats préliminaires fournis par la Commission électorale cambodgienne."Le PPC va obtenir plus de 80% des suffrages.

C'est une énorme victoire pour nous", a-t-il ajouté.

Ce résultat est légitimé par une importante participation (82%) à ces législatives, pourtant contestées par un grand nombre de Cambodgiens qui ont vu d'un mauvais oeil la dissolution, à la fin de 2017, du plus grand parti d’opposition, le Parti du sauvetage national du Cambodge (PSNC), accusé de "complot" contre le gouvernement. Son leader, Kem Sokha, a été emprisonné. En 2013, le PSNC avait remporté plus de 44% des voix aux législatives.

Plus de huit millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales et 80.000 policiers ont été mobilisés pour ce scrutin, la police se disant prête à "empêcher tout acte de terrorisme et de chaos".