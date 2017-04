Californie : une fusillade dans une école primaire fait au moins deux morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans la ville californienne, ce drame ravive les plaies de décembre 2015, lorsqu’un un couple de tireurs composé d'un Américain et son épouse pakistanaise, lourdement armés avait ouvert le feu à l'occasion d'un repas de fin d'année organisé pour des personnels de santé, dans un centre de soins pour handicapés. L’attaque avait fait 14 morts et 21 blessés. Aucun élément n'a filtré à ce stade sur un éventuel lien entre les deux fusillades.

Une fusillade a éclaté ce lundi dans une école élémentaire de San Bernardino, une ville située à l’est de Los Angeles, aux Etats-Unis. Les coups de feu ont éclaté vers 10h30 au matin, dans l’établissement North Park. Selon les premières informations de la police, deux adultes ont été tués dans la fusillade, dont probablement une enseignante. Les deux autres victimes sont probablement des enfants qui ont été hospitalisés. Les autres élèves ont été emmenés dans un lycée non loin de là, "par précaution".

