Calais : quatre migrants ont été blessés par balle lors d’une rixe

Les scènes de violences ont éclaté en plein jour. D'après des informations de la préfecture, quatre migrants ont été blessés par balle à Calais ce jeudi, vers 15 heures. Le pronostic vital est engagé pour un des individus.

La rixe aurait opposé des Afghans et des Erythréens, à l'occasion d'une distribution de repas, et aurait impliqué entre une "centaine de migrants armés de bâtons et de pierres", près du centre hospitalier de la ville. La raison des violences n'est pas encore connue, mais la Voix du Nord précise que les évènements se sont produits non loin de là où les forces de l'ordre ont procédé à un démantèlement dans la matinée.

Le journal souligne également que des heurts auraient été de nouveau recensés vers 18h30, après une accalmie.

Le ministre de l’intérieur Gérard Collomb a indiqué sur Twitter qu'il allait se rendre, dans la soirée, à Calais. "Après les graves incidents survenus aujourd’hui, je me rends dès ce soir à Calais pour un point de situation avec le préfet, la maire de la ville et les acteurs locaux", a-t-il assuré.