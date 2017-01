Calais : insalubre et dangereux, le site de la "Jungle" est interdit au public

Selon l'arrêté municipal affiché mercredi 18 janvier, et repéré par la Voix du Nord, la Ville de Calais interdit désormais tout accès à la zone de l’ex-"jungle", ainsi qu'au centre Jules-Ferry, où ont été accueillis de nombreux migrants jusqu'au démantèlement du site en novembre 2016. Cet arrêté qui interdit tout accès au site de l’ancienne "jungle" jusqu’au 31 décembre 2017 concerne aussi la partie nord du site, propriété du Conservatoire du littoral.

Plusieurs motifs ont été invoqués pour justifier la décision de la Mairie, et deux raisons ont été avancées en particulier par la municipalité : l’insécurité et l’insalubrité de l’ex- "jungle". La ville estime qu’il est "impossible d’encadrer et d’assurer la sécurité des lieux par des forces de police en nombre suffisant" et que "la présence de déchets et matériaux pouvant être dangereux (canettes, barbelés, etc.) sur le site Jules-Ferry" sont de nature "à porter atteinte à l’hygiène et à la sécurité publique".

Par ailleurs, la ville y interdit "l’organisation de manifestations sportives, culturelles, politiques, philosophiques, ou de tout autre nature, sauf dérogation accordée par la commune de Calais".

>>>> À lire aussi : Pendant que la Jungle de Calais est démantelée, les habitants de la place Stalingrad à Paris souffrent de moins en moins en silence