La cagnotte de soutien aux cheminots grévistes dépasse désormais les 800.000 euros

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Macron tente de relancer ses projets européens face à Merkel Emmanuel Macron tente jeudi à Berlin de relancer ses projets de refondation de l'Europe post-Brexit, de plus en plus contestés… 19/04/2018 - 06:40

Cuba: les dix dates-clés des gouvernements de Fidel et Raul Castro

Londres veut interdire les pailles et cotons-tiges en plastique

"Tout l’argent déposé sur la cagnotte ira directement, sans intermédiaires, aux fédérations de cheminot" précise également Jean-Marc Salmon, chercheur en sciences sociales et à l'origine du projet. Le Figaro rappelle que ce n'est pas le seul dispositif d'aide financière mis à dispositions des cheminots.

Un joli pactole. Afin d'aider financièrement les cheminots en grèves contre la réforme de la SNCF lancée par l'exécutif, une "cagnotte" de soutien a été lancée à la fin du mois de mars, à l'initiative d'une trentaine de réalisateurs, d'écrivains et d'universitaires (dont Étienne Balibar, Robert Guédiguian ou encore Geneviève Brisac). Ce jeudi, la somme affichée sur la page Leetchi dédiée dépasse allégrement les 800 000€ (elle était de 833 662€ à 11h30 avec 22.917 participants).

