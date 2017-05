Un cadre du FN critique violemment Florian Philippot

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mort de Roger Moore, connu pour ses rôles dans « James Bond », « Le Saint » et « Amicalement vôtre »

"Il s'est placé lui-même hors des statuts du parti" en créant son association "Les Patriotes", fustige ce membre du bureau politique du FN et collaborateur parlementaire de Gilbert Collard.

Depuis la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle, certains membres du FN remettent en cause Florian Philippot. Son avenir au sein du Front national est davantage compliqué depuis qu'il a assuré qu'il quitterait le parti si la sortie de l'euro était abandonnée. Pour certains, son départ serait imminent. Ce mardi 23 mai, le conseiller régional FN Nord-Pas-de-Calais-Picardie Jean-Richard Sulzer déclare dans le Talk du Figaro que le cas du vice-président du FN "est classé".

