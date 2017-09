Le cadeau fiscal d'Emmanuel Macron aux banquiers les plus riches

L’image de président des riches qui lui colle à la peau risque bien de ne pas disparaitre de sitôt. Selon Marianne et Le Canard enchaîné - dans son édition du 20 septembre, le président de la République aurait proposé une mesure très favorable aux banquiers et aux assureurs expatriés à Londres dans le projet de loi de finances 2018.

Afin de profiter du Brexit - et de faire de Paris la nouvelle capitale de la finance européenne en faisait revenir en France certaines catégories de travailleurs - le chef de l’Etat aurait une eu idée. Les banques et les assurances travaillant à Londres ne paient pas de TVA, mais une taxe sur le salaire. Ce prélèvement pouvait s’élever jusqu’à 20% salaires excédant 153.000 euros brut. Emmanuel Macron aurait décidé de supprimer cette taxe pour la dernière tranche salariale, soit les revenus les plus élevés.

Selon Le Canard Enchaîné, qui qualifie ce cadeau d’Emmanuel Macron de "douceur pour les banques et les assurances", la mesure pourrait donc priver le fisc de 300 millions d’euros de revenus rapporte