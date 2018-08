C'est officiel, les Etats-Unis vont créer une "Space Force"

C'est Mike Pence, le fidèle vice-président de Donald Trump, qui l'a annoncé : "l'heure est venue d'établir la Force de l'Espace des Etats-Unis". Cette US Space Force s'ajoutera à l'armée de terre (US Army), à la marine (US Navy), à l'armée de l'air (US Air Force), aux Marines (corps d'élite) et aux gardes-côtes.

La création de cette arme était un souhait clairement exprimé de la part du président Donald Trump.

Cette sixième branche devrait voir le jour en 2020. Donald Trump affirme vouloir considérer l'espace comme une zone d'affrontement comme les autres. Jusqu'ici, les questions spatiales étaient rattachées à l'US Air Force (Armée de l'air). Cette US Space Force aura pour objectif d'assurer aux Etats-Unis une véritable domination de l'espace.

A quoi va ressemble cette US Space Force ? Espérons que cela ne soit pas à cela :

Parce que sinon, les mujahidin de Pluton n'ont qu'à bien se tenir !